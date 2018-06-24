MHP Lideri Bahçeli: Millet bizi kilit parti yaptı

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Partimiz bütün engelleri aşarak TBMM'de temsil imkanına kavuşmuş çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Karşı karşıya kaldığımız tuzakları dikkate aldığımızda MHP tarihi bir başarıya imza atmıştır. Türkiye'nin önü açılmıştır, geleceği aydınlanmıştır. MHP 5 yıllık sürede milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle çalışmalarını sürdürecektir. MHP Meclis'te kilit parti oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerleşmesi doğrultusunda üstümüze düşeni yerine getireceğiz. Tarafımız Türkiye'dir. Hedefimiz milli birliğin güçlenmesidir. Temel önceliğimiz vahim sorunların çözümünde katkı sunmaktır. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçemeyeceğiz. MHP yeni sistem içinde vazifesini en iyi şekilde icra edecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum. Her dava arkadaşımız candan kutluyor samimiyetle kucaklıyorum Allah hepsinden razı olsun diyorum.