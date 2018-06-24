MHP Lideri Bahçeli: Millet bizi kilit parti yaptı
MHP’nin içinden çıkan İYİ Parti yüzde 10.1 oy aldı. MHP ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde aldığı yüzde 11’lik oyunu korudu. AK Parti 1 Kasım‘da yüzde 49.5 oy almıştı. Dünkü seçimde yüzde 42.4 oy alan AK Parti’nin kaybettiği 7.1 puanlık oyun MHP’ye kaydığı yorumu yapılıyor. 49 vekil çıkaran MHP’nin lideri Bahçeli “Meclis’in kilit partisi olduk. Tüm oyunları bozduk. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durdu” dedi.
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...
Partimiz bütün engelleri aşarak TBMM'de temsil imkanına kavuşmuş çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Karşı karşıya kaldığımız tuzakları dikkate aldığımızda MHP tarihi bir başarıya imza atmıştır. Türkiye'nin önü açılmıştır, geleceği aydınlanmıştır. MHP 5 yıllık sürede milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle çalışmalarını sürdürecektir. MHP Meclis'te kilit parti oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerleşmesi doğrultusunda üstümüze düşeni yerine getireceğiz. Tarafımız Türkiye'dir. Hedefimiz milli birliğin güçlenmesidir. Temel önceliğimiz vahim sorunların çözümünde katkı sunmaktır. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçemeyeceğiz. MHP yeni sistem içinde vazifesini en iyi şekilde icra edecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum. Her dava arkadaşımız candan kutluyor samimiyetle kucaklıyorum Allah hepsinden razı olsun diyorum.