Devlet Bahçeli mesaiye başladı, sakalla döndü

Bahçeli, 23 Eylül’de, mide bulantısı şikâyetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gitmişti. Burada kısa süreli tedavi gören Bahçeli’ye, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ teşhisi konulmuştu. Daha sonra hastaneden ayrılarak evinde istirahate çekilen Bahçeli, geçen sürede bazı tetkikler için de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne gidip gelmişti. Bahçeli, bu sürenin ardından ilk kez dün saat 10.30’da Genel Merkez’e giderek çalışmalarına başladı. Çok sayıda partili Bahçeli’yi sevgi gösterisi ile karşıladı. Bahçeli, makam odasına giderken de partililerini el sallayarak balkondan selamladı. Bahçeli’nin tedavi sürecinde sakal bırakması dikkat çekti. Binadaki ülkücüler “Hareketin Lideri Devlet Bahçeli” sloganlarını attılar. Bahçeli, daha sonra beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleri ile makam odasına giderek, bir süre sohbet etti. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından “MHP Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi mesai programına başladılar” mesajıyla makam odasından çekilen fotoğrafı paylaştı. MHP’li milletvekilleri de karşılamanın ardından sosyal medya hesaplarından “Liderimiz Genel Merkezde Allah başımızdan eksik etmesin. Hoşgeldiniz bilge liderim. Rabbim başımızdan eksik etmesin” mesajlarını aktardılar.

Dedikodu fırtınası

Bahçeli’nin Genel Merkez’e gelmesinin ardından bir yazılı açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir” dedi.

Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde telefonla aradığı Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin videoyu da paylaştı. Erdoğan, görüşmede Bahçeli’ye, “Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun” dedi.