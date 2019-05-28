Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini söyledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir." dedi.
"Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:
"Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
AA
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