MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir." dedi.

"Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

"Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

AA

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