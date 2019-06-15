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Devlet Bahçeli: Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul STK buluşmasında konuştu

15 Haziran 2019, Cumartesi 20:30 Son Güncelleme:
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Devlet Bahçeli: Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlara sarılmış durumdadır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı. Zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı. Taraflar bellidir. Bilinmektedir. Mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.

Türkiye tartışılan değil, tartışan bir ülke olmalıdır.

Büyük kafaların büyük ülküleri vardır.

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