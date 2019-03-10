İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İnsanı yaşatmak beka ile ilgilidir. Devlet bekası ile "Zillet ittifakını oluşturan partiler diyor ki 'Beka sorunu yoktur'. Gelsinler Ertuğrul Gazi'nin huzurunda söylesinler. Cahiller bilmeseler de büyük devletler ve milletlerin beka sorunu vardır. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Türk milleti büyüktür. Her zaman da büyük kalacaktır. Beka sorunlarımızı ağırlaşmıştır. Söğüt'e bakan bekayı görür.

"NEREDE FİTNE NEREDE HUSUMET ZİLLET ORADADIR"

Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Beka olmadan belediyenin bir manası var mıdır? Nerede fitne, nerede husumet zillet oradadır. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk’ün partisi terör örgütleri ile düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ

Cumhur İttifakı Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuurunu kaybetmiştir. Sabah başka akşam başkadır. CHP Genel Başkanı YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. Daha fecisi ise sırtını YPG'ye dayayanlarla iş birliği yapıyor. Kılıçdaroğlu inanılmaz bir üslupla YPG'yi kast ederek 'onlar bize mi saldıracak' sözünü gitsin Kilis ve Şanlıurfa'da söylesin. YPG'nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin.