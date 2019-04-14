İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle YSK'nın itirazlara cevabı beklenmektedir. Başarı sağlamış belediye ve il başkanlarımız ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya'da yapılacaktır. Cumartesi ve pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbiriyle taşınmasına ve MHP'nin belediyecilik anlayışı üzerinde durulacaktır.

"MİLLET İRADESİ DOĞRU DEĞERLENDİRMEYİ YAPMIŞTIR"

Rakamları görmeden, bilmeden niyetler üzerinde değerlendirme yapanları her akşam televizyondan takip ediyoruz. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede yayın yapılacaktır. İl genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

CHP'NİN İDDİASI

(CHP'nin Adalet ve İçişleri Bakanları hakkındaki iddiası) Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli önemli insanların böyle iddialarla muhattap ediliyorsa ispat sunulmalıdır.

"MAZBATAYI STADYUMA TAŞIMAK ÇOK YANLIŞTIR"

Mazbatayı stadyuma taşımak çok yanlıştır. Taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için atılan bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz.