İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Tereddütle geçirecek vakit kalmamıştır. Kutuplaşarak mesafe alamayız. Gidecek başka ülkemiz yoktur. Günlük siyasi kaygıları bir kenara bırakıp çıkar hesaplarından sıyrılmak lazım.

"31 MART'TA MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MESAJLARI TİTİZLİKLE ANALİZ EDİP YORUMLADIK"

Uzun bir süre grup toplantılarına ara vermek durumunda kalmıştık. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıktı. Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. 31 Mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları titizlikle analiz edip yorumladık. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı olmuştur. MHP, saygıya, tebriğe layık bir başarıya imza atmıştır.

"YSK VERDİĞİ KARARLA MİLLETİMİZİN YÜREĞİNE SU SERPMİŞTİR"

6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir karar ile milletimizin yüreğine su serpmiştir. 31 Mart'ta yapılan seçimin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilmiştir. YSK oy çokluğu ile hakkın tercümanı olmuştur. YSK'nın söz konusu kararına elbette tartışmasız saygı duyuyoruz. YSK'nın verdiği kararı karalamak, darbe olduğunu söylemek kirli bir ağızdır yanlı bir bakıştır. Sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır.

"CUMHUR İTTİFAKI BİTTİ YAYGARASINI KOPARDILAR"

Cumhur İttifakı'na yönelik sistemli planlı ve tezgahlarla ilgili söyleyeceklerim vardır. 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın kopmasını arzulayan çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Cumhur İttifakı bitti yaygarasını kopardılar. Cumhur İttifakı ile ilgili yorumları ciddiye almıyoruz. MHP ve AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çiziyorlar. Ahlaksızca bunu öne sürüyorlar.

Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca ortaya sürdüler. MHP’nin oy oranı yüzde 18,81 ise AK Parti’nin de yüzde 35’tir dediler halbuki İl genel meclisinde iki partinin oyu yüzde 60,42 düzeyindedir.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HEPSİNİN NEFESİNİ KESERİZ"

Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in İstiklal meşalesidir. Bunu söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhur İttifakı bugün, dünden daha güçlüdür. Cumhur İttifakı 7 Ağustos Yenikapı iradesinin haysiyetidir. Zillet ittifakına doğrudan veya dolaylı hizmet eden güruhun bizim için ne dediği aslında meselemiz değildir. Varsın çıkarcılar iş birliği yapsınlar. Allah hakim, millet şahittir ki biz bunların alayına yeteriz. Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz, hepsinin nefesini keseriz.

"YÜKSELEN DÖVİZ KURU NEYİN MESAJIDIR?"

Döviz kurunu bombaya çevrini alkışlama vatana ihanettir. Ekonomik operasyon siyasi kumpas eşlik etmektedir. Türkiye'yi darboğaza çekmek isteyen odaklar devrededir. YSK, İstanbul seçimlerini görüşürken yükselen döviz kuru neyin mesajıdır? Ne söylenmek istenmektedir?

"KANSA KAN, CANSA CAN, BEDELSE BEDEL!"

Türk milleti kıskaca alınmak, manevra alanı daraltılmak istenmektedir. Türk milleti kıskaca alınmak, manevra alanı daraltılmak istenmektedir. Ya F-35 ya S-400 dayatması ile sabrımızı test ediyorlar. Terör örgütlerine silah vermeyin diyoruz ama sanki duvara konuşuyoruz. Terörle mücadele sonuna kadar sürdürülmeli, kökü kurutulmalıdır. Kansa kan, cansa can, bedelse bedel!

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: SEVSİNLER SENİN KAPAĞINI

Günlerdir İstanbul seçimlerini konuştuk. İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıktı, ortadaydı. CHP ve peşine takılanlar İstanbul seçimlerine hile karıştırmışar, organize usulsüzlüklerin faili olmuşlardır. CHP'nin parti yöneticileri tehdit edici ifadelerle son kozlarını oynamışlardır. YSK üyelerine Kızılay'da yürüyemezsiniz yüzünüze tükürürler diyen genel başkan yardımcısıdır. CHP Genel Başkanı dünkü konuşmasında başkanlık binasına TC konulmasıyla ilgili kapak olsun dedi. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın ya da duyurmadılar. Önce TC tabelasını asarlar sonra 'YPG bize mi saldıracak' diyerek tıkır tıkır işlerine bakarlar.

"SEÇİME KADAR KARARGAHIMIZI İSTANBUL'DA KURACAĞIZ"

Son sözü hukuk söyleyecek dedik. YSK kararına darbe diyenler asıl darbe sevenlerdir. Herkes karara saygı göstermelidir. Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Tüm imkan ve gücümüzle İstanbul'da çalışacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNULMAZLIK ÇAĞRISI

Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyana sesleniyorum. Gel dokunulmazlığını kaldırma teklifini ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum.

GAZETECİLERE KONUŞTU

Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

(Kılıçdaroğlu'na çağrısı) Bazı açıklamaların suç olduğu kanaatindeyim. Ben de ilk olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde ifade vereceğim.

(Abdullah Gül'ün açıklamaları) Eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup kendi Cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan zatın görüşünü, şimdikiyle ilişkilendirerek üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. 367'yi aşan, üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşuyorum. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da saygı duysun. O kadar...