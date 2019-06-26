Bahçeli: S-400 meselesi artık varoluş meselesidir

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Cumhur ittifakında üzerimize ne düşüyorsa kararlılıkla yaptık. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Her ağacı taşlamaya yeltenmesin. MHP İstanbul’da cumhur ittifakının başarısı için ter dökmüştür.

Zavallılar nereden bilsin mitili. Onların çoktan tutuşmuş fitili. Malum çevreler mitili duyunca militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP dediğini yaptı. Sözünü tuttu. Özünün gereği ne ise sahaya yansıttı.

Bir gece kalıp döndüğümüz söyleyenler iyi görünümlü kötüler güzel kisveli çirkinlerdir. Bunlara ne söylesek beyhudedir. MHP ile teröristler arasında en küçük bir bağlantı kurmak bile iblisin oyuna gelmektir. İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu göz yumduğumuzu bırakını iddia etmeyi aklından geçirmek rüyada görmek hayalini kurmak dahi alçaklıktır.

Bizim söylediğimiz şudur: HDP Kandil’in siyasi aracısıdır. Ha HDP ha Kandil. Bunların arasında fark yoktur. HDP’nin zillet ittifakının içinde olması terörist başı tarafından kabul görmemiştir. Edirne’de yatan terörist Demirtaş ile İmralı’da cezasını çeken terörist başı ile trasında yeşeren çatlaklar bir bakıma PKK’nın çözülme işareti olarak sayılmalıdır.

Teröristbaşının mektubuna ne CHP’den ne İP’ten bir tepki gelmemiştir. Biz bölücüler arasındaki çıkar kavgasının İstanbul’a etki yapmaması gerektiğine inanarak yazılı basın açıklamamızı paylaştık. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Terörist başının siyasi fayda sağlamak isteyen namerttir.

Ya tehditlere boyun eğeceğiz ya da S-400'leri konuşlandıracağız. S-400 meselesi artık varoluş meselesidir.



