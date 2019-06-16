İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir. MHP, 23 Haziran'a 5 ana strateji ile hazırlanmaktadır. 11 Mayıs'ta bu stratejileri paylaşmıştım. Birinci olarak bütün teşkilatlarımız, ülküdaşlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için aktif şekilde sahada olacaklardır. İkinci olarak AK Parti ile uyumlu ve ahenkli dil kullanılacaktır. Üçüncü olarak yüz yüze iletişime öncelik verilecek. Dördüncü olarak Cumhur İttifakı'nın ülke genelinde 24 Haziran'da almış olduğu oy oranının gerisine düşülmeyecektir. Hemşehri profiline uygun olacak şekilde temaslar yapılacaktır.

"İSTANBUL'U BİNALİ YILDIRIM'A TESLİM ETMEK İSTİYORUZ"

İstanbul'da emaneti ehline Binali Yıldırım'a teslim etmek istiyoruz. 23 Haziran'da huzurun kazanması arayışındayız. Bunların korkusu Cumhur İttifakı'nın başarısı. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Binali Yıldırım'ın seçileceğinden şüphem yok.

"CUMHUR İTTİFAKI İSTİKRARLIDIR"

Kimse boş hayallere kapılmasın cumhur ittifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş karanlık eller devreyle girmiştir. İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkı sarılmıştır, umut bağlamıştır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacaktır. Yapılanlardan hesap sorulacaktır. CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır.

"VAKİT BİNALİ YILDIRIM VAKTİDİR"

İstanbul için vakit, Binali Yıldırım vaktidir. Türkiye güçlendikçe küresel mihraklar rahatsız oldu.

ABD İLE S-400 GERGİNLİĞİ

Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini ifade ettiği halde bunu yapmayan ABD nereye varmak istemektedir? Türkiye kendi güvenliği doğrultusunda S-400 alacaksa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Buna karar verecek yine Türkiye'dir. Türkiye, ABD'nin eyaleti değildir.