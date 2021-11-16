Devlet Bahçeli'den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
16 Kasım 2021, Salı 18:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç’un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum.
Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden Merhum Sezai Karakoç’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
BUNLARI DA OKUYUN