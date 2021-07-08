Devlet başkanları şoke oldu! Basın toplantısında büyük panik

İspanya Başbakanı Sánchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Nausėda'nın Litvanya'daki Šiauliai Hava Üssü'nde düzenlediği ortak basın toplantısı Rusya'dan kalkan bir savaş uçağının hava sahasını ihlal etmesi üzerine apar topar sona erdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Litvanya hava üssünde düzenlediği basın toplantısı panik dolu anlara sahne oldu.

Litvanya'daki Šiauliai Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısı kimliği belirsiz en az bir Rus uçağının hava sahasına girdiği bilgisi verilmesi üzerine sona erdi.

İki devlet başkanı gazetecilerinin sorularını yanıtlamaya hazırlanırken yaşanan bu panik anı saniye saniye kayıt altına alındı.









Görüntülerde basın toplantısı için getirilen kürsülerin kaldırıldığı ve gazetecilerin bölgeden uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Litvanya ordusundan yapılan açıklamada bir savaş uçağının Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden bir uçuş planı yapmadan havalandığı haberlerinin alınması üzerine devriye uçuşları düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Uçak alarmı nedeniyle yarım kalan basın toplantısı yaklaşık 25 dakika sonra yeniden başladı.

Basın toplantısı yeniden başladığında Sánchez, 'Bu durum buradaki varlığımızın önemini gösteren bir vaka' dedi.

Rusya'dan henüz konu ile ilgili bir açıklama bulunma da askeri kaynaklar, Rusya'nın alarmı Sánchez'in ziyareti nedeniyle kasıtlı olarak tetiklediğine inanıyor.

Sánchez üç günlük bir Baltık turunda Šiauliai Üssü'ndeki birlikleri ziyaret ettikten sonra, Başbakan Ingrida Šimonytė ile görüşmek üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitmesi bekleniyor.

İspanyol liderin gündeminde Belarus'un ana muhalefet lideri Svetlana Tijanovskaya ile yapacağı görüşme de yer alıyor.



