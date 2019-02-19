Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü hayatını kaybetti

Fikret Ünlü'nün (76), 19 Temmuz 2018'de kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenilmişti. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören Ünlü, İstanbul'daki evinde gözlerini hayata yumdu.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM’de tören düzenlenecek. Ünlü’nün cenazesi daha sonra doğum yeri Ermenek’e gönderilecek. Ünlü, 22 Şubat Cuma günü, vasiyeti üzerine Baluksan Köyü’nde toprağa verilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"56'ncı ve 57'inci Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yapan Fikret Ünlü, 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP’de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.



