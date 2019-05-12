Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alıyor! İşte başvuru şartları...
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 112 hava trafik kontrolörü istihdam edilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükçe 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.
Başvurular, 13-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
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Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste ile sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati, "www.dhmi.gov.tr"de ilan edilecek.