Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor.

Bu konularda ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan detaylı bilgi almak mümkün.

İşte o destekler...

1- 2022 aylığı: Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dâhil edilmez. Yaşlılara 606 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.

2-3294 Sayılı yardım: Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.

3-Çoklu doğum yardımı: Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.

4-Doğum yardımı: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT’den çekiliyor.

5-Eşi vefat etmiş kadınlara: Eşi vefat eden ve SGK’sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.

6-Evde bakım yardımı: Engellilerin bakımını üstlenen akrabaya yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 olması ve ‘Ağır engelli’ ibaresi bölümünün ‘evet’ olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1218 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1305 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yapılacak.

7-Gelir getirici projeler: Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere ‘Gelir Getirici Projeler’ adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

8-Genel Sağlık Sigortası (GSS): Hanedeki kişi başına düşen geliri 852 liranın altında olanlara devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılmalı.

9-GSS katılım payı: Eski adıyla yeşil kartlılara ve 2022 sayılı yasa kapsamında olanlara ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere hastane, ilaç, reçete, gözlük gibi sağlık giderleri için ödemiş oldukları tutarlar karşılığında kendilerine talep etmeleri yapılan ödemedir.

10-İstihdam yardımları: İşe yönlendirme yardımı da denir. 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, traş ücreti gibi harcamaları yapması için yılda en fazla üç defa verilen 40-100 lira arası yardımlardır.

11-Elektrik desteği: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

12-Muhtaç asker ailesi yardımı: Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 275 TL olan ödeme 2 ayda bir 550 TL olarak PTT’ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na.

13-Muhtaç asker çocuğu yardımı: 18 yaşını doldurmamış bekar ve muhtaç asker çocuklarına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 200 TL tutarında düzenli ödeme yapılıyor. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılmalı.

14-Öksüz yetim aylığı: Çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 200 TL ödeme yapılır. Bu yardım; annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan 18 yaşın altındaki çocuklara ödeniyor.

15-Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı: Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli ödeme yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılıyor. Çocuk başına ödeme aylık 35 TL.

16-Tüberküloz ve SSPE hastalarına yardım: Bu yardımdan muhtaç olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1305 lira ödeniyor. Ayrıca Tüberküloz hastaları için Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 TL bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.



