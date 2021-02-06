Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak

Türkiye

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacağını duyurdu.

06 Şubat 2021, Cumartesi 17:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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