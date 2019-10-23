Devlet Tiyatroları, Edirne’de perde açmak için gün sayıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Valisi Ekrem Canalp’i makamında ziyaret ettikten sonra Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nda yapımı son aşamaya gelen tiyatro sahnesi çalışmalarını inceledi.





Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren’den bilgi alan Kurt ile Vali Canalp, çalışmaları yerinde gördü. Canalp, Edirne’de devlet tiyatrosunun açılacak olmasının büyük bir kazanç olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde Edirne’de devlet tiyatromuzu açmış olacağız. Edirne’ye vermiş olduğumuz sözün hızlı şekilde hayata geçirilmesinde her türlü desteği sağlayan, Kültür ve Turizm Bakanımız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Çevre Vakfı’ndaki arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

"Mutlulukların en güzeli"

Tiyatroya sahip olmak güzel, Edirne’de devlet tiyatrosuna sahip olmak daha güzel. Devlet tiyatrosunu 4,5 ay gibi kısa süre içerisinde tepeden tırnağa hazır hale getirebilmek mutlulukların en güzeli" dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Edirne’de devlet tiyatrosu açma fikri üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirterek, "Böylesine tarihi bir mekanda tiyatronun çok daha güzel olacağını düşündük ve çalışmalara başladık" dedi.

DHA