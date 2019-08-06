Devlet Tiyatroları’nın Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Diyarbakır’a İŞKUR aracılığıyla alacağı sürekli işçi alımı kuraları çekildi. Peki, Devlet Tiyatroları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Devlet Tiyatroları işçi alımı kura sonuçları…

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımının kuraları çekildi.

Kura çekimi noter huzurunda merkezi elektronik ortamda yapıldı. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlendi.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edildi. Asil listede yer alan başvuru sahiplerinin başvuru ilanında belirtilen evraklarını bizzat veya posta yolu ile en geç 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü teslim etmeleri gerekiyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar tarafından sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



