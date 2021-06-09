Kültür & Sanat Devlet Tiyatroları işçileri greve çıkıyor

Devlet Tiyatroları işçileri greve çıkıyor

Kültür & Sanat

Devlet Tiyatroları işçileri greve çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları çalışanı işçiler, greve çıkma kararı aldı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:22 Son Güncelleme:
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Devlet Tiyatroları işçilerinden özlük hakları ve eşitlik talebi...

KYK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 4/D statüsünde çalışmaya başlayan işçiler, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde aynı statüde çalışmalarına rağmen işçilerin özlük hakları arasında eşitsizlik olduğu vurgulanarak tüm işçilerin eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekildi.

4 Haziran Cuma günü yapılan grev oylamasında yüzde doksan altı “evet” oyunun çıktığının belirtildiği açıklamada, “9 Haziran tarihine kadar herhangi bir itirazın olmaması durumunda sonuçlar ilgili sendikaya iletilerek grev uygulamaya konulacaktır” denildi. Açıklamada, ayrıca yetkili sendikalar olan Hak-İş Öz Büro İş tarafından oylama öncesi işçilerin telefonla aranarak grev oylamasında hayır oyu kullanması yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.

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