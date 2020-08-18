Devlet Tiyatroları’nda bilet satışları başladı

Devlet Tiyatroları, 1 Eylül Salı gününden itibaren corona virüs tedbirleri alınarak sanatseverleri salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. Perdelerini açacak olan Devlet Tiyatroları, yaklaşık 6 ay sonra sanatseverleri ağırlayacak. Hazırlıkların sürdürdüğü Ankara Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Adana Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Van Devlet Tiyatrosu’nda oynanacak oyunların biletleri, biletinial.com üzerinden bugün itibari ile satışa açıldı.

İHA