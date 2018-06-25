KRİTİK KARARLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemdeki siyasi tavrıyla en tartışılan liderlerden biriydi. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası AK Parti’ye ve Erdoğan’a yönelik tutumunu 180 derece değiştiren Bahçeli, önce referandum talebiyle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi’nin önünü açtı ardından cumuhrbaşkanı ve genel seçimlerin 15 ay erkene alınmasını sağladı. Bu süreçte barajı aşmayı kolaylaştıran İttifak Yasası’nın da oyları düşen MHP için çıkarıldığı iddia edilmişti.

SEÇİMİN SÜRPRİZİ

Ancak dünkü seçimin sürprizi MHP oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy oranına yakın bir oy alan MHP, Meclis’e 49 milletvekili sokmayı başardı. Seçim sonuçları belli olduktan sonra Bahçeli dün açıklamayı yaptı: “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Sayın Erdoğan ilk turda yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir.”

'KİLİT PARTİYİZ'

“MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Partimiz bütün oyunları bozarak, karanlık senaryoları parçalayarak çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır. Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM’nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. MHP, yeni sistem içinde vazifesini en iyi şekilde ifa edecektir.”

12 YENİ İLDE VEKİL ÇIKARDI

49 İLDE vEKİLİ yOK Partinin Adana’da vekil sayısı 3’ten 2’ye, Antalya’da 2’den 1’e, Mersin’de 2’den 1’e, Osmaniye’de 2’den 1’e düştü. MHP, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya ve Samsun’da milletvekili sayısını korudu. 49 ilde ise hiç vekil çıkaramadı.

49 İLDE VEKİLİ YOK

Partinin Adana’da vekil sayısı 3’ten 2’ye, Antalya’da 2’den 1’e, Mersin’de 2’den 1’e, Osmaniye’de 2’den 1’e düştü. MHP, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya ve Samsun’da milletvekili sayısını korudu. 49 ilde ise hiç vekil çıkaramadı.