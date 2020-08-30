Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, yükseltmek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri ve siyasi bakımdan daha güçlü, daya bağımsız bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e enerjiden terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boğun eğmeyecek ve uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.



