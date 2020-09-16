Devletten bedava elektrik

Hanedeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

PTT’den yapılıyor

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanıyor.

106 liraya kadar ödeme

‘Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart 2019’da başlamıştı. 2020’de devam eden uygulama kapsamında 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor.

Kişi sayısına göre

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre; l 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL) l 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL) l 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL) l 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (106.53 TL)

Serbest tüketici ol ucuza kullan

Türkiye’de enerjinin yüzde 22’si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 5-10 düşürmek mümkün. Yıllık 984 lira ve üstü (aylık 82 lira) elektrik faturası ödeyenler serbest tüketici niteliği kazanıyor. Bu aboneler elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak indirimli alabiliyor.

9 milyon abone var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yıllık 2 bin kilovatsaat olan tüketici limitini, 2019’da 1600 kilovatsaat olarak belirlemişti. 2020 için ise serbest tüketici limitini 1400 kilovatsaate (kWh) düşürdü. Türkiye’de serbest tüketici niteliğine sahip olmuş yaklaşık 9 milyonun üzerinde abone var. Isteyen istediği dağıtım şirketiyle irtibata geçip bütçesine uygun olanı seçerek sözleşme yapabilir. Tüketici, taahhütlü elektrik sözleşmesi imzalamışsa 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip.







