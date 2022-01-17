Devletten doğal gaz ve elektrik yardımı

Dar gelirli vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında düzenli olarak destek sağlanıyor. Bunlardan biri de ‘ısınma’ ve ‘elektrik’ yardımı. İhtiyaç duyan aileye ‘ısınma yardımı’ kapsamında 2003’ten beri hane başına yaklaşık 1 ton civarı kömür desteği sağlandı. Bugüne kadar 33 milyon ton kömür dağıtıldı. Geçen yıl yaklaşık 1.8 milyon aile bundan faydalandı. Şimdi bu ‘ısınma yardımı’nın kapsamı genişletiliyor. Artık kömür desteğinin yanı sıra ihtiyaç duyana kömür yardımının tutarı kadar doğalgaz yardımı da sağlanacak. Peki, bu doğalgaz desteğinden kimler, nasıl faydalanacak?

İşte ayrıntılar...

BAŞVURULAR ŞUBAT ORTASINDA ALINACAK

Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

Diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor. Bir başka deyişle hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Şubat ayının ikinci yarısı başvurular alınacak.

Nereye başvurulacak?

Bu destek için başvuruyu, diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-Devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na giderek başvuruda bulunabilir. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezleri’ne giderek müracaat ettiklerinde oradaki personel gerekli yönlendirmeleri yapacak.

İLK ÖDEME MART AYINDA YATIRILACAK

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Mart ayının ikinci yarısından itibaren ödemeler yapılmaya başlanacak.

Ödemeler nasıl olacak?

Hak sahibi olan kişinin PTT Kartı’na destek ödemesi yatırılacak. Yani doğrudan doğruya kişinin hesabına yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT’de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.

Ne kadar süre için destek verilecek?

Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları olacak.

BÖLGEYE GÖRE 450 İLE 1150 LİRA ARASINDA

Ne kadar ödeme yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, bu konu ile ilgili destek rakamları genel hatları ile ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum’da ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.

Isınma desteğinden kaç hane faydalanacak?

Burada hedef 4 milyon haneye ulaşmak. Yani kömür yardımı alan hane sayısının yaklaşık 2 katı hane bu destekten yararlanacak. Bu rakamdan yola çıkarak, doğalgaz desteğinin kömür yardımı alan hanelerin dışında kalanları da kapsayacağını söyleyebiliriz.

150 KİLOVATSAATE KADAR ENERJİ DESTEĞİ DE VAR

2 MİLYON HANE YARARLANIYOR

Devletin ‘dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ de devam ediyor. Bu destek, 1 Mart 2019’da başlamıştı. Bu yardımdan 2 milyondan fazla abone faydalanıyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde elektrik faturası yardımını alabiliyor. Başvurular ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

KİŞİ BAŞI GELİR ŞARTI

Gelir durumu bu yardımda belirleyici. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2022 itibarıyla bu tutar 1.417 lira. Dört kişilik ailede gelir 5 bin 670 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

EVDE KALAN SAYISI

Son elektrik zammıyla birlikte artan destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 102 lira ila 205 lira arasında değişiyor. Buna göre ödeme miktarları şöyle;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (102 lira). 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (137 lira). 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (171 lira).

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (205 lira).

Ayrıca kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza baylı yaşayan hastalar için ise ödenen elektrik faturası desteği 200 lirayı buluyor.