Devletten emekli olamayana maaş

İşte 65 yaş aylığı ile ilgili bilmeniz gerekenler..

Kimler yararlanabilir?

İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.

Nereye başvuru yapılmalı?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Başvuru kaç günde sonuçlanır?

65 yaş aylığı için başvuru yapılan tarihten itibaren bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığının bağlanması için uzun zaman beklenmiyor.

Emekliler alabilir mi?

Hayır. 65 yaş aylığı için emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları var.

Gelir 701 TL'yi geçmemeli

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Ödeme ne kadar?

65 yaş aylığı bu yıl 637 TL. Daha önce üç ayda bir bu tutar kadar ödeme yapılıyordu. Artık her ay veriliyor. 1 Ocak’tan itibaren ise 680 lira ödenecek.

Ödemeler hangi tarihte yapılır?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde ve 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır.

Adres değişirse aylık kesilir mi?

Evet. Ama 1 yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirmesi gerekiyor. değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır.

Özel durumda olanlar

Engellilere de yardım yapılıyor mu?

Evet. 2022 aylığı kapsamında engelliye de ödeme var. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az yüzde 40 olmalı. 65 yaşından büyük olanlarda ise en az yüzde 70 engelli olma şartı var.

Engelli için ne kadar ödenir?

Sigortalı olarak çalışan veya SGK’dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 609 liradan az olması gerekiyor. Yüzde 40-69 engellilik oranı bulunan engellilere 509 TL (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı olan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 764 TL (üç aylık 2 bin 229 TL) bağlanıyor. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor.

Evde bakım parası

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması şarttır. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Engellisine bakan kişiye aylık 1305 lira ödeme yapılıyor.



