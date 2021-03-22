Devletten yaşlılara özel koruma

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; 65 yaş üstü 7.9 milyon vatandaş bulunuyor. Bunların 1.5 milyonu tek başına yaşıyor. Her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı var. Yaşlı nüfus artışı son dönemde hızlandı. Buna karşı devletin destekleri de artarak devam ediyor. Hiçbir geliri olmayan, evden çıkacak hali durumu bulunmayan veya kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlar, devletin güvencesi altında. Elden maaş, ulaşım, bakım, huzurevi ve akrabaya bakım maaşı gibi birçok hak var. İşte detayları...

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN 3 ŞART

Devlet, ihtiyaç sahibi yaşlılara her ay 763 lira ödeme yapıyor. Buna ‘65 yaş aylığı’ veya ‘2022 aylığı’ deniyor. 65 yaş aylığı alabilmek için ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’ şartlarına bakılıyor. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir.

KAPIDA MAAŞ

Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek veya telefonla aramak yeterli.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Yaşlılar, tüm resmi ve özel halk otobüsleri ile deniz ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanıyor. Tren biletlerinde 60 yaş ve üstüne yüzde 20, 65 yaş üstüne ise yüzde 50 indirim yapılıyor.

BAKIMI ÜSTLENENE ÖDEME

Bakıma muhtaç yaşlı sayısı artıyor. Akrabaların yaşlılarının bakımını üstlenmesi için teşvikler uygulanıyor. Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, 1.657 lira evde bakım aylığı ödeniyor. Bunun için yaşlı vatandaşın yüzde 50 ve üzerinde ağır engelli raporu olmalı. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelir 1.704 lirayı aşmamalı. Bayram ikramiyeleri hesaba dahil değil.

TOKİ KONUT SAHİBİ YAPIYOR

Ev sahibi olmak isteyen yaşlılar da düşünülüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca emekli maaşı ve geliri aylık net 5.500 lirayı geçmeyenler, TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Pek çok ilde alt gelir grubu için daire satış bulunuyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.

EVDE DESTEK PROGRAMLARI

Yaşlıların evde ve kuruluşlarda bakımlarına yönelik destek programları da uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle işbirliği halinde sürdürdüğü Yaşlı Destek Programı (YADES), 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsıyor. ‘ailevecalisma. gov.tr/eyhgm/sayfalar/ yades’ adresinden detaylı bilgi alınabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ KOLAYLIĞI

e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşlar, turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebilecek. ‘Adrese teslim şifre başvuruları’ hizmeti pilot bölge olarak Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladı. Hizmet, yakında tüm Türkiye’de başvuruya açılacak.

AMBULANS İMKANI

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ALO 153) olmak üzere birçok belediye yaşlı ve engellilere özel bedava ambulans hizmeti sunuyor. Bunun için yaşlıların bulunduğu yerdeki belediyeleri aramak yeterli.

BEDAVA SAĞLIK HİZMETİ

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bir bedel de istenmiyor. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor. Bunun için bir devlet kurumuna başvurmak da gerekmiyor. Sadece ‘444 3 833’ numaralı telefon aramak yeterli.

HUZURLU HAYAT

Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinden ücretsiz faydalanmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir bulunmayacak. Başvuru Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Ülke genelinde 426 huzurevi var.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ

Yaşlıların ve yakınlarının desteklenmesi amacıyla gündüzleri hizmet alabilecekleri gündüz bakım merkezleri yaygınlaştırılıyor. Bir dairede 4 ila 5 kişinin beraber yaşadığı ‘yaşlı yaşam evi modeli’ de Türkiye geneline yayılacak.



