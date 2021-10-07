Türkiye Devrilen elektrik sobası bir aileye kabusu yaşattı! 'Böyle tedbirsizlik olur mu?'

Devrilen elektrik sobası bir aileye kabusu yaşattı! 'Böyle tedbirsizlik olur mu?'

Türkiye

Devrilen elektrik sobası bir aileye kabusu yaşattı! 'Böyle tedbirsizlik olur mu?'

Samsun'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Karşı binada 3 yıl önce başka kişilerin yaşadığı evde de yangın çıkmıştı. Önceki yangında kurtarılan Murat Duralı, 'Önce bizim altımız yanıyor, sonra karşı bina yanıyor. Böyle tedbirsizlik olur mu? Daha önceki yangında, kendimizi balkonlara atarak kurtulduk' dedi.

07 Ekim 2021, Perşembe 10:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Samsun’da Irak uyruklu kişilerin yaşadığı dairede açık unutulan elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Dairede yaşayan Irak uyruklu kişiler, kendilerini dışarı atarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde maddi zarar meydana geldi.

Karşı binada 3 yıl önce de aynı aileden başka kişilerin yaşadığı evde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilenmiş, vatandaşlar mahsur kaldıkları balkonlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Önceki yangında kurtarılan Murat Duralı, "Önce bizim altımız yanıyor, sonra karşı bina yanıyor. Böyle tedbirsizlik olur mu? Daha önceki yangında, kendimizi balkonlara atarak kurtulduk" dedi.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin üyelik süreci fiilen dondu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Saklambaç
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Aşı olursan çocuğun engelli olur!' Aşı olmayan hamile kadın koronavirüse yakalandı