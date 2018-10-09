Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde, geri manevra yaparken 2 metre yükseklikteki setten yuvarlanan iş makinesinin operatörü Celal Eroğlu (69) yaşamını yitirdi

09 Ekim 2018, Salı 16:09 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 16:17
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Selendi'nin kırsal Halılar Mahallesi'nde, bugün saat 12.30 sıralarında, bir kamyona hayvan gübresi yükleyen Celal Eroğlu'nun kullandığı iş makinesi, geri manevra yaparken 2 metre yüksekliğindeki setten düşüp devrildi. Devrilen iş makinesinin altında kalan 4 çocuk babası Eroğlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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