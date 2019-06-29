Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı karayolu uyarı tabelası devrildi. Kaza sonucu yol, bir müddet ulaşıma kapatıldı

29 Haziran 2019, Cumartesi 10:28 Son Güncelleme:
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Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca Karayolu Plajlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Y.'nin kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak tünel girişinde bulunan karayolu uyarı tabelasına çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Devrilen tabela karayolunu ulaşıma kapattı. Kazada araç içinde bulunan bir çocuk yaralandı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Tabelanın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 20 dakika trafiğe kapanan yol trafiğe açıldı.

DHA

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