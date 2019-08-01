Devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

01 Ağustos 2019, Perşembe 00:08 Son Güncelleme:
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Devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi.

Fatih D.’nin kullandığı 63 NR 053 plakalı otomobil, Karatepe yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ŞANLIURFA (İHA)

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