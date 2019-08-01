Devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi.
Fatih D.’nin kullandığı 63 NR 053 plakalı otomobil, Karatepe yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA (İHA)