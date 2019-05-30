Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 20.30’da Sİvas-Tokat Kara yolu Yıldızeli ilçesi Pamukpınar Yatılı Bölge Okulu yakınlarında meydana geldi.

Kazada; Gaziantep’ten gelip Tokat’a gitmekte olan D.E. yönetimindeki saman yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan TIR sürücüsü D. E.’yi ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS (İHA)



