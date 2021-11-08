Devrimci ile ilgili sözler! 2021 kısa ve öz devrimci işçi, aşk ve liderlerden sözler
Devrimci ile ilgili sözler, sadece ekonomik ve sosyal hayat üzerine değil aşk üzerinde de söylenmiş en güzel sözler arasında yer alıyor. İşte, tarih boyunca içinde bulunduğu kötü düzene karşı çıkan ve hayatını bu düzenin değişmesi için gözünü kırmadan feda edenler için kısa ve öz devrimci işçi, aşk ve liderlerden sözler…
08 Kasım 2021, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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2021 kısa ve öz devrimci işçi, aşk ve liderlerden sözler sosyal medyada sıklıkla paylaşılan ve sadece kendisi için değil tüm dünya insanları için elini taşın altına koyanlar tarafından aranılan sözler arasında yer alıyor. İşte, dünyayı değiştirecek ruhu içinde bulunduran devrimci ile ilgili sözler…
DEVRİMCİ İLE İLGİLİ SÖZLER!
- İnsan hayatının bu kadar ucuz olması iktidarın ucuzluğu ile doğru orantılıdır.
- Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun. Lenin
- Bahar, Dicle’nin dağlarını kucaklamış olduğu yerlerden biridir.
- Hikayelerini bilmediklerimizdir, en çok düşman olduklarımız. Slavoj Zizek
- Dövüşebilirim, doğru bulduğum her şeyden, haklı bulduğumdan, güzel bulduklarımdan her şey ve herkes için dövüşebilirim. Yaşım kaç olursa olsun buna engel değildir.
- Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. Karl Max
- İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin
- Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür. Fakat gene de vaktinde yetişir. Norveç Atasözü
- Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz. Ya da bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir. Yılmaz Güney
- Kömür gözlü olan kız sen de sevdaya yenik düştüyseniz eğer daldıysan yangınlara yerin hazır katı bizim halaya.
- Ölüme sayılmış olan günler özgürlüğe sayılabilsin diye çıktı yola Mahir, basmıştır tetiğe…
- Biz Marksizmi entelektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! -Mahir Çayan
- Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde. Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. Yılmaz Güney
- Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. -CHE
- Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx
- Biz dostu nasıl bilirsek, düşmanı da öğreniriz. Geldiği zaman silahı çekip ölmeyi de biliriz. Zulmün ve zorbalığın hesabı da bu. Ekmeğin de toprağın da hesabı budur. Hasretin ve sevdanın da...
- ABD emperyalizmi, tarihin gördüğü en sapkın, en katliamcı, en ahlaksız imparatorluktur. Hugo Chavez
- Ben her şeye dayanırım. Yokluğun olmasaydı eğer sitemde etmezdim ki geceye, sesin bende kalmamış olsaydı.
- Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. Nazım Hikmet
- Sarayların her biri sizin olsun, meydanlar bizim ya yeterli bize.
- Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. Mahir Çayan
- Bir ülkedeki Türküleri yazan kişiler, kanunlarını yazan kişilerden daha çok güçlüdürler.
- Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir. Deniz Gezmiş
- Dalların sevdası eğer düştüyse toprağa, umutlar da sığmaz meydanlara, gözlerindeki umut yüreğindeki aşk, bağdaş kurar mı soframa?
- Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Lenin
- Alışmam ölüme alışamam ki. Ölüm insana aykırı bir şeydir alışamam. Susmak da insana aykırıdır, susmayı beceremem. Yanı başımda yangın yeri, eti yanar vatanımın, ben oturup susamam!
- Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir. Freidrich Engels
- Akın var, güneşe akın, güneş kapatacağız, güneşin ise zaptı yakındır!
2021 KISA VE ÖZ DEVRİMCİ İŞÇİ, AŞK VE LİDERLERDEN SÖZLER
- Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça slogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan
- Seni düşünmek her zaman güzel şeydir, ümitli şeydir. Dünyanın güzel sesinden en güzel şarkıyı dinleyebilmek gibidir.
- Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx
- Devrimin zamanı ve gelişimini öngörebilmek imkansız bir şeydir. O kendine bayağı gizemli kuralları ile yönetilmektedir.
- Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney
- Diktatörlük hakikate geldiği zaman devrim de hak haline gelecektir.
- Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır. Ernesto Che Guevera
- Kalkın hanımlar! Unutmayın ki sizlere ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki Dünyanın yarısı sizseniz, kavganın da yarısı sizin olmanız gerekir.
- Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan
- Yoksul birine gülmedim, zenginliğe ise övünmedim. Faşistleri de sevmedim, ezilenleri ise dövmedim ve ben devrimci olarak doğdum ve devrimci öleceğim!
- Fazlasıyla solcu kişi tanıdım, ama hiçbiri senin kadar kalıcı bir devrim yapamadı sol tarafımda!
- Aşık olduğun insana Nazım’ın hayalini kurmuş olduğu özgürlük duygusundan gelmektedir. Biliyorum ki bu aralar da genelimiz hasretinden prangalar eskitmiş olan Ahmed Arif gibi hissetmekteyiz.
- Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi. EngeIs
- Hikayelerini bilmediklerimizdir, en çok düşman olduklarımız. Slavoj Zizek
- Zor olan başarılır, imkânsız olan vakit alır. Lenin
- Tarifi kifayetsiz olan bir acının içerisindeyim. Sessiz direnişçi gibi kalbim. Sensiz olmaya devrim yapasım var.
- İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır.
- Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.
- Hayatta daima gerçekleri savun… Takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun.
- Savaşı zenginler çıkartır, fakirler ölür.
- Gözlerimin içinde ülkemsin sen benim. Her sokağında benim için ayrı bir devrim olmakta.
- Gelmiş geçmiş en büyük ahlaksızlık emperyalizm ve kapitalizmdir.
- Savaşı zenginler çıkarır fakirler ölür. Jean-Paul Sartre
- Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyilli olan insan aklı. Karl Marx
- İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. Karl Marx
- Serseri sustuğu zaman çatışma, konuştuğu zaman savaş, sevdiği zaman devrim olur.
- Kadın dediğin devrimci ruhuna sahip olacak ki, aşkı yaşayabilecek sol tarafında.
- Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Sabahattin Ali
- Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir. Max Stirner
- Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Karl Marx
- Siyaset ve çözüm üretemeyen devlet savaş üretir.
- Devrimler kusurların her birinin düzeltilmesidir. İhtilaller ise çoğu defa gücün el değiştirmesinden kaynaklıdır.
- Dünyanın neresinde olsanız haksızlığın her birini kendinize karşı yapılmış olarak hissetmeniz gerekir. Devrimcinin en önemli özelliklerinden biridir.
- Irkçı, dinci, cinsiyetçi olması fark etmez, faşizm, nefretin örgütlenmiş halidir. Ahmet Ümit
- Mazlumun dostu, zalimlerin düşmanı olunuz. Hz. Ali
- Çok az olmamız felaket değil, milyonlar bizimle olacak. Lenin
- Türkü olmuşsundur, umudum olmuşsundur. Sevdama ve yarınıma…
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