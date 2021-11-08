2021 kısa ve öz devrimci işçi, aşk ve liderlerden sözler sosyal medyada sıklıkla paylaşılan ve sadece kendisi için değil tüm dünya insanları için elini taşın altına koyanlar tarafından aranılan sözler arasında yer alıyor. İşte, dünyayı değiştirecek ruhu içinde bulunduran devrimci ile ilgili sözler…

DEVRİMCİ İLE İLGİLİ SÖZLER!

İnsan hayatının bu kadar ucuz olması iktidarın ucuzluğu ile doğru orantılıdır.

Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun. Lenin

Bahar, Dicle’nin dağlarını kucaklamış olduğu yerlerden biridir.

Hikayelerini bilmediklerimizdir, en çok düşman olduklarımız. Slavoj Zizek

Dövüşebilirim, doğru bulduğum her şeyden, haklı bulduğumdan, güzel bulduklarımdan her şey ve herkes için dövüşebilirim. Yaşım kaç olursa olsun buna engel değildir.

Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. Karl Max

İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin

Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür. Fakat gene de vaktinde yetişir. Norveç Atasözü

Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz. Ya da bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir. Yılmaz Güney

Kömür gözlü olan kız sen de sevdaya yenik düştüyseniz eğer daldıysan yangınlara yerin hazır katı bizim halaya.

Ölüme sayılmış olan günler özgürlüğe sayılabilsin diye çıktı yola Mahir, basmıştır tetiğe…

Biz Marksizmi entelektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! -Mahir Çayan

Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde. Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. Yılmaz Güney

Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. -CHE

Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx

Biz dostu nasıl bilirsek, düşmanı da öğreniriz. Geldiği zaman silahı çekip ölmeyi de biliriz. Zulmün ve zorbalığın hesabı da bu. Ekmeğin de toprağın da hesabı budur. Hasretin ve sevdanın da...

ABD emperyalizmi, tarihin gördüğü en sapkın, en katliamcı, en ahlaksız imparatorluktur. Hugo Chavez

Ben her şeye dayanırım. Yokluğun olmasaydı eğer sitemde etmezdim ki geceye, sesin bende kalmamış olsaydı.

Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. Nazım Hikmet

Sarayların her biri sizin olsun, meydanlar bizim ya yeterli bize.

Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. Mahir Çayan

Bir ülkedeki Türküleri yazan kişiler, kanunlarını yazan kişilerden daha çok güçlüdürler.

Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir. Deniz Gezmiş

Dalların sevdası eğer düştüyse toprağa, umutlar da sığmaz meydanlara, gözlerindeki umut yüreğindeki aşk, bağdaş kurar mı soframa?

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Lenin

Alışmam ölüme alışamam ki. Ölüm insana aykırı bir şeydir alışamam. Susmak da insana aykırıdır, susmayı beceremem. Yanı başımda yangın yeri, eti yanar vatanımın, ben oturup susamam!

Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir. Freidrich Engels

Akın var, güneşe akın, güneş kapatacağız, güneşin ise zaptı yakındır!

2021 KISA VE ÖZ DEVRİMCİ İŞÇİ, AŞK VE LİDERLERDEN SÖZLER

Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça slogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan

Seni düşünmek her zaman güzel şeydir, ümitli şeydir. Dünyanın güzel sesinden en güzel şarkıyı dinleyebilmek gibidir.

Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx

Devrimin zamanı ve gelişimini öngörebilmek imkansız bir şeydir. O kendine bayağı gizemli kuralları ile yönetilmektedir.

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney

Diktatörlük hakikate geldiği zaman devrim de hak haline gelecektir.

Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır. Ernesto Che Guevera

Kalkın hanımlar! Unutmayın ki sizlere ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki Dünyanın yarısı sizseniz, kavganın da yarısı sizin olmanız gerekir.

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan

Yoksul birine gülmedim, zenginliğe ise övünmedim. Faşistleri de sevmedim, ezilenleri ise dövmedim ve ben devrimci olarak doğdum ve devrimci öleceğim!

Fazlasıyla solcu kişi tanıdım, ama hiçbiri senin kadar kalıcı bir devrim yapamadı sol tarafımda!

Aşık olduğun insana Nazım’ın hayalini kurmuş olduğu özgürlük duygusundan gelmektedir. Biliyorum ki bu aralar da genelimiz hasretinden prangalar eskitmiş olan Ahmed Arif gibi hissetmekteyiz.

Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi. EngeIs

Hikayelerini bilmediklerimizdir, en çok düşman olduklarımız. Slavoj Zizek

Zor olan başarılır, imkânsız olan vakit alır. Lenin

Tarifi kifayetsiz olan bir acının içerisindeyim. Sessiz direnişçi gibi kalbim. Sensiz olmaya devrim yapasım var.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır.

Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.

Hayatta daima gerçekleri savun… Takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun.

Savaşı zenginler çıkartır, fakirler ölür.

Gözlerimin içinde ülkemsin sen benim. Her sokağında benim için ayrı bir devrim olmakta.

Gelmiş geçmiş en büyük ahlaksızlık emperyalizm ve kapitalizmdir.

Savaşı zenginler çıkarır fakirler ölür. Jean-Paul Sartre

Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyilli olan insan aklı. Karl Marx

İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. Karl Marx

Serseri sustuğu zaman çatışma, konuştuğu zaman savaş, sevdiği zaman devrim olur.

Kadın dediğin devrimci ruhuna sahip olacak ki, aşkı yaşayabilecek sol tarafında.

Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Sabahattin Ali

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir. Max Stirner