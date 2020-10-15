Magazin 'Dexter' ekrana geri dönüyor

'Dexter' ekrana geri dönüyor

Magazin

'Dexter' ekrana geri dönüyor

Başrolünde Michael C. Hall'ın yer aldığı seri katil dizisi 'Dexter', yedi yıllık aranın ardından 9'uncu sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

15 Ekim 2020, Perşembe 12:16 Son Güncelleme:
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Milyonlarca izleyicisi olan 'Dexter', yedi yıl ara verdikten sonra 9'uncu sezonuyla ekrana geri dönüyor. Başrolünde Michael C. Hall'ın yer aldığı dizi, 22 Eylül 2013 tarihinde final yapmıştı.

Dünyaca ünlü yapımın, 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyuruldu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, "Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi. Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.



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