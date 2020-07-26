Türkiye 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma'

'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma'

Türkiye

'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma'

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına ’Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma’ yazılı pankart astı. Pankart görenlerin yüzünü güldürdü.

26 Temmuz 2020, Pazar 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'nın İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çifinin gelin arabasının arkasına yazdığı söz, görenlerin yüzünü güldürdü. Çift, gelin arabalarının arkasına ’Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma’ yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP Kurultayı neden önemli?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
CHP’de iktidar hedefli kurultay
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kültür ve Turizm Bakanlığı 12 personel alıyor