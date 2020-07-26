'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma'
Bursa’nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına ’Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma’ yazılı pankart astı. Pankart görenlerin yüzünü güldürdü.
26 Temmuz 2020, Pazar 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bursa'nın İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çifinin gelin arabasının arkasına yazdığı söz, görenlerin yüzünü güldürdü. Çift, gelin arabalarının arkasına ’Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma’ yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN