Dezenfektan içen 7 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale ve İzmir’de toplam sekiz kişi sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Kırıkkale’de son üç günde alkol zehirlenmesi şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi’ne başvuran sekiz kişiden yedisi hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınanlardan Ali Başpınar, H.V., M.Ö., Y.M., İ.Y., C.D. ve Ü.G. yaşamını yitirirken, Ö.Ö.’nün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili aralarında market sahibi Özgün U.’nun da bulunduğu üç kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özgün U., mahkemece “olası kastla adam öldürme” ve “sağlık için tehlikeli madde temini” suçlarından tutuklandı.

Konuya ilişkin Kırıkkale Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7-8 Ekim’de sekiz vatandaşın başvuruda bulunduğu kaydedildi. Başvuranlardan yedisinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Konuyla ilgili yapılan ilk araştırmada şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir.”

59 suç kaydı

Olayın şüphelilerinden S.Ü. ve Ö.Ö.’nün de zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördüğü, Ö.Ö.’nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren M.Ö.’nün de oğlu olduğu öğrenildi. Oto sanayide usta olarak görev yapan ve sahte alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden evli, 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ali Başpınar’ın yakın arkadaşı Dursun Gülsoy, Başpınar’ın arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir yerin açılışında zehirlendiğini söyledi. Milliyet’e konuşan Gülsoy, “Geçtiğimiz çarşamba günü alkol aldıktan sonra rahatsızlanmış. Bir yerin açılışı varmış. Arkadaşlarıyla beraber o yerin açılışına katılmışlar. Sanırım 2-3 bardak alkol almışlar. Ondan sonra da hemen rahatsızlanmışlar. Yakın arkadaşımdı, çok üzgünüm” dedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, alkol yapımında kullanılan aroma, etil alkol, kaçak viski ve çeşitli markalarda cinsel uyarıcı ürün ele geçirdi.