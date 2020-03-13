Eğitim & Kariyer Dezenfektan ihtiyacını meslek liseleri karşılıyor

Dezenfektan ihtiyacını meslek liseleri karşılıyor

Eğitim & Kariyer

Dezenfektan ihtiyacını meslek liseleri karşılıyor

Okulların hijyen solüsyonu ihtiyacını kimya teknolojileri alanında dezenfektan üretimi yapabilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor.

13 Mart 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, İçel, Kayseri, Malatya ve Hatay’da olmak üzere 8 ilde bulunan 26 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük ortalama 100 ton, zararlı virüsler karşısında en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretme kapasitesine sahip. Bu okulların ürettikleri yüzey dezefektanları tüm Türkiye’deki okulların enfeksiyonlardan arındırılmasında kullanılıyor.

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