Dezenfektan ihtiyacını meslek liseleri karşılıyor

Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, İçel, Kayseri, Malatya ve Hatay’da olmak üzere 8 ilde bulunan 26 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük ortalama 100 ton, zararlı virüsler karşısında en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretme kapasitesine sahip. Bu okulların ürettikleri yüzey dezefektanları tüm Türkiye’deki okulların enfeksiyonlardan arındırılmasında kullanılıyor.

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