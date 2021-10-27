Türkiye DGS açıklaması! ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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DGS açıklaması! ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye

DGS açıklaması! ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! Halis Aygün, '15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. ' dedi. İşte DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

27 Ekim 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Halis Aygün'ün açıklaması:

Değerli DGS adaylarımız,

15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz.

Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim. #2021DGS


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