DGS açıklaması! ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu! Halis Aygün, '15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. ' dedi. İşte DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
27 Ekim 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ÖSYM Başkanı Halis Aygün DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Halis Aygün'ün açıklaması:
Değerli DGS adaylarımız,
15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz.
Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim. #2021DGS
https://twitter.com/halis_aygun/status/1453315463912509444
BUNLARI DA OKUYUN