



2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede herhangi bir 4 yıllık fakülteye yerleşemeyen adaylar, şanslarını ikinci ek yerleştirmede tekrar denedi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile meraklı bekleyiş sona erdi ve DGS ikinci ek yerleştirme sonuçları ÖSYM AİS sayfası üzerinden erişime açıldı…

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Buna göre adaylar 27 Ekim 202 tarihi itibariyle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ek yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfası üzerinden öğrenebilecekler.

İşte Halis Aygün’ün yaptığı açıklama

Değerli DGS adaylarımız, 15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr/‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim. #2021DGS

ÖSYM AİS DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.