DGS geç başvuru ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek.

Başvurular 26 Nisan - 8 Mayıs'ta gerçekleşti. Başvurular sona erdi fakat bu tarihler arasında başvuru yapmayanlar için geç başvuru tarihi belirlendi. Peki, DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihi 21 Mayıs... Mazeretli başvuru sınav ücreti ise 180 TL olarak belirlendi. Sınavın gerçekleşeceği tarih ise 30 Haziran 2019...

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.