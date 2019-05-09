DGS geç (mazeretli) başvuru ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Yükseköretim diplomasını alıp lisans okumak isteyen adayların çoğunluğu 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arsında DGS başvurularını yaptılar. Başvurular dün sona ererken kararını değiştirip bu sınava girmek isteyenler için bir şans daha var... O da DGS mazeretli başvuru...

Peki, DGS geç (mazeretli) başvuru ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihi 21 Mayıs... Mazeretli başvuru sınav ücreti ise 180 TL olarak belirlendi. Sınavın gerçekleşeceği tarih ise 30 Haziran 2019...

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.