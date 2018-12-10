Yükseköğretim eğitimini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar 21 Temmuz'da DGS'ye girecekler. Sonuçların açıklanma tarihi ise 16 Ağustos... Yalnız sınav öncesi en önemli gündem konusu sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı... Adaylar giriş yerlerinin belli olmasını beklerken detaylar konusunda da bilgi almak istiyorlar.

DGS GİRİS BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Temmuz'da gerçekleşecek olan DGS'nin giriş belgeleri henüz açıklanmış değil. Sınav giriş yerleriyle ilgili ÖSYM'den de konuya ilişkin bir duyuru yok. Bu nedenle adaylar teyakkuzda... Giriş belgelerinin her an açıklanabilir olması adaylarda heyacanı doruğa çıkarmış durumda... Sınav giriş yerleri bellli olur olmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ

DGS SINAV TARİHİ VE SINAV SORULARININ YAYINLANMASI NE ZAMAN?

DGS sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 10:15’te yapılacak. Sınav süresi 150 dakika olarak açıklanırken, ÖSYM’nin geçen sene başlattığı 15 dakika kuralı, bu sınavda da uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi daha önce açıklanmıştı. Buna göre; sonuçlar 16 Ağustos 2018 Perşembe günü kurumun ‘sonuç’ sayfasında yayınlanacak. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda ise resmi bir açıklama yok.