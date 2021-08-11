DGS ham puan nedir? DGS ham puan nasıl hesaplanır?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, bir adayın DGS puanının hesaplanabilmesi için hem sayısal hem de sözel alandan en az bir ham puanının olması gerekiyor. Bu bilginin ardından pek çok kişi ise DGS ham puan nedir, nasıl hesaplanır araştırması yapmaya başladı…

DGS HAM PUAN NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 DGS kılavuzu, DGS puan hesaplama ve ham puana dair bilgiler içeriyor. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, sözel ve sayısal bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanıyor ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Adayların, sözel ve sayısal bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylelikle adaylar için Sözel Standart Puan ve Sayısal Standart Puan hesaplanıyor.

Sayısal ve sözel olmak üzere her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor. Ancak her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmıyor.