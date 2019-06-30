DGS başladı! Sınav kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

2 yıllık öğrenimlerini lisansa tamamlamak isteyen on binlerce kişi başvuruları yaptı sınav günü için heyecanla bekliyordu. Beklenen gün nihayet geldi. Bugün DGS'ye girecek adaylar sabah erken kalkıp sınava girecekleri okulu araştırmaya başladı. Şimdi merak edilen konu sınavın kaçta biteceği ile sınavın kaç dakika süreceği...

DGS KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

Dİkey Geçiş Sınavı (DGS) bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav 150 dakika sürerken sınav bitiş saati de 12.45 olacak.

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS’nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.