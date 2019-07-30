DGS kılavuzu ne zaman yayımlanacak? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları 25 Temmuz'da belli oldu.Başarılı olanlar, DGS tercih kılavuzuna ulaşmak istiyor artık... Kılavuzu detaylı bir şekilde inceleyecek olan lisans adayları daha sonra tercihlerini yapacaklar. Şimdilerde on binlerce kişi "DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.