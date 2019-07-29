DGS kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu için bekleyiş başladı. Binlerce kişi lisansa yerleşmek için tercihte bulunacak. Peki, DGS kılavuzu ne zaman yayımlanır? Tercihler ne zaman başlar?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.