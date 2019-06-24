DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
DGS sınav giriş belgesi de yayımlandı, artık sınav için gün sayılıyor. Lisans adayları, şimdi sınav zamanını ve saatini araştırırken "DGS sınav giriş belgeleri nasıl çıkartılır?" sorusuna da cevap arıyor.
2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllığa tamamlamak isteyen adaylar bu hafta sonu sınava girecekler. Sınav giriş belgelerinin 20 Haziran'da yayımlanmasıyla birlikte sınav heyecanı deyim yerindeyse katmerlendi. Peki, sınav ne zaman ve saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar Günü saat 10.15'te başlayacak. Adayları saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.