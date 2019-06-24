DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? DGS sınav giriş belgesi de yayımlandı, artık sınav için gün sayılıyor. Lisans adayları, şimdi sınav zamanını ve saatini araştırırken "DGS sınav giriş belgeleri nasıl çıkartılır?" sorusuna da cevap arıyor.