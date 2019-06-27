DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav için son 3 gün ve henüz sınav giriş belgesini çıkarmayanlar bu işlemin nasıl yapılacağını araştırırken bir yandan da sınav saati merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar Günü saat 10.15'te başlayacak. Adayları saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ







