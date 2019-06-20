Sabırsız bekleyiş! DGS sınav giriş belgeleri saat kaçta açıklanacak?

On binlerce kişi 30 Haziran'da DGS'ye girecek. Sınava girmek için önemli bir belge olan sınav giriş belgesi geçmiş dönemlerde sınava 10 gün kala erişime açılıyor. Bunu bilen adaylar sabahtan bu yana "Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz saat 14.00'de açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.