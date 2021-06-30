Eğitimlerini dört yıllık fakültede tamamlama isteyenlerin katıldıkları 2021 Dikey Geçiş Sınavı’na başvurular tamamlandı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl ertelemeli olarak gerçekleşen 2021 DGS sınavına kısa süre kala DGS sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerini beklenmeye başlandı…

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI? DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Pandemi nedeniyle gecikmeli olarak yapılan 2021 DGS, 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Haziran ayının sona ermesiyle DGS sınav giriş belgeleri merakla beklenmeye başlandı.

2021 DGS sınav yerleri ÖSYM tarafından sınavın gerçekleşeceği tarihten 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.

Bu nedenle DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle belli olacağı tahmin ediliyor.

DGS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlar,

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye katılabiliyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Açılımı Dikey Geçiş Sınavı olan DGS, ÖSYM tarafından açık öğretim ön lisans mezunları ile meslek yüksekokulları mezunlarının lisans eğitimine geçişi için düzenlenen bir sınavdır.