Dikey Geçiş Sınavı için gözler heyecanlı bir şekilde ÖSYM'de... On binlerce kişi zaman zaman ÖSYM'ye girerek sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Sınava girmek için olmazsa olmaz belgenin ne zaman açıklanacağı yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte sürece ilişkin bilgiler...

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.