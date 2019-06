DGS giriş belgesi açıklandı mı? Sınav yerleri için kritik haftaya girildi. On binlerce kişi belgenin her an açıklanabilir olması nedeniyle tetikte... ÖSYM'nin resmi sitesi ise sık sık ziyaret ediliyor. İşte süreçle ilgili bilgiler...

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.